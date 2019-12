Das Jahr hat für Lenggries mit einem tragischen Unfall begonnen: Die Schneekatastrophe im Januar kostete einen 48-jährigen Schlegldorfer das Leben. Der Mitarbeiter der Tölzer Straßenmeisterei war mit seinem Schneepflug nahe Fall in einen Seitenarm der Isar gestürzt und wurde eingeklemmt. Er verstarb nach schwieriger Bergung in einer Innsbrucker Spezialklinik. Dass die im April 2017 überraschend von der Asklepios-Gruppe geschlossene geriatrische Rehaklinik am Bergweg im Januar wieder eröffnet wurde, war eine gute Nachricht. Neuer Pächter ist ein Team um den Internisten und Geriater Nikolaus Netzer, allerdings wurde die Bettenzahl von 95 auf 60 reduziert. Bei der Bürgerversammlung im März sorgte Bürgermeister Werner Weindl (CSU) mit seiner Ankündigung, bei der Kommunalwahl im März nach 24 Jahren nicht mehr antreten zu wollen, für eine Überraschung. Vier Kandidaten bewerben sich um seine Nachfolge: Christine Rinner (CSU), Markus Landthaler (FW), Tobias Raphelt (SPD) und Wolfang Morlang (BP). Einiges hat die Gemeinde für die Umsetzung der Energiewende getan: So wurde im November das Biomasseheizkraftwerk am Schulsportplatz in Betrieb genommen, das über ein Nahwärmenetz Schulkomplex, Isarwelle, Rathaus, Touristinfo, Alpenfestsaal, Bücherei und den ehemaligen Gasthof Post versorgt. Im Dezember wurde die Erweiterung der Kläranlage abgeschlossen; Das größte Projekt ist derzeit der Umbau des Gasthofs Post, der rund sieben Millionen Euro kosten wird. Im Erdgeschoss ist ein zweigruppiger Kindergarten geplant, in den oberen Etagen wird der Postsaal wiederhergestellt, Büros und Praxisräume gebaut, im Dachgeschoss sind Wohnungen geplant. Kostenmäßig getoppt wird der Umbau durch ein weiteres Großprojekt: Der Neubau des Pflegeheims an der Karwendelstraße, dessen geschätzte Kosten bei rund 15 Millionen Euro liegen. 90 Bewohner sollen darin Platz finden, betrieben wird das Pflegeheim von der Caritas.