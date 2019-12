Drifter am Hang und ein unerwarteter Kandidat

Das Automobil spielte heuer in Eurasburg gleich zweimal eine tragende Rolle. Mitte Februar wollte ein Trio junger Männer nachts die tief verschneite Piste am Beuerberger Skilift talwärts brausen. Doch nach wenigen Metern blieben sie mit den Reifen stecken. Der Liftbetreiber alarmierte die Polizei, die das Trio festnehmen konnte. Gegen die Drei wurde wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Ein Vorfall mit einem Auto des Kartendienstes Google hat für den Grünen-Landtagsabgeordneten Hans Urban ein Nachspiel. Der Herrnhauser Landwirt gab im Oktober bei der Polizei an, dass er den Fahrer von seinem Privatgrundstück verwiesen habe. Als dieser seine Aufnahmefahrt trotzdem fortsetzte, habe er sich vor dessen Auto gestellt. Der Google-Fahrer sei langsam auf ihn zugefahren, bis er gestürzt sei, sagte Urban. Im Dezember wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft München II gegen Urban wegen falscher Verdächtigung ermittelt. Von dem Zwischenfall soll es ein Video geben.

Währenddessen schritt der Bau des Loisachhofs im Eurasburger Ortszentrum voran. Dort sollen ein Supermarkt und Wohnhäuser entstehen. Für den Josefstrakt des Beuerberger Klosters genehmigte der Eurasburger Gemeinderat im November die Pläne der Münchner Erzdiözese. Im westlichen Gebäudetrakt der Klosteranlage sollen Gästezimmer eingerichtet werden, ein Café und ein Kramerladen entstehen.

Überraschend kündigte am Jahresende Mathias Petito an, zur Kommunalwahl gegen Bürgermeister Moritz Sappl (Gemeinsame Wählervereinigung) anzutreten. Der Elektromeister und langjährige Vorsitzende der Eurasburger Feuerwehr will für die Grünen kandidieren. Doch der 46-jährige Petitio ist italienischer Staatsbürger. Als Bürger eines Mitgliedslands der Europäischen Union kann er Gemeinderat, aber nicht Bürgermeister werden. Ein Antrag für die doppelte Staatsbürgerschaft läuft noch. Ob Petito wirklich den amtierenden Rathaus-Chef Sappl herausfordern kann, ist offen.