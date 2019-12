Einige Projekte wird Leni Gröbmaier (BLD) nicht mehr zu Ende bringen; sie tritt nach zwei Amtsperioden nicht mehr an. Um ihre Nachfolge konkurrieren ihr Neffe Ludwig Gröbmaier (CSU) und Josef Hauser (FW). Im Zuge der Dorferneuerung ist heuer mit der Ertüchtigung des Pfarrheimparkplatzes begonnen worden, ebenso mit dem Edeka-Markt in Ascholding. Baubeginn für den dortigen Kindergarten ist für März geplant. Eine böse Überraschung bescherte der Gemeinde das Isarhochwasser Ende Mai: Dabei wurde die Druckleitung zwischen Ascholding und Geretsried heraus gespült. Seitdem wird das Abwasser in Ascholding abgepumpt und bis zu fünfmal täglich per LKW zum Klärwerk nach Wolfratshausen-Weidach transportiert. Für die Verlegung der Rohrleitungen unter dem Isarbett sind umfangreiche naturschutzrechtliche Genehmigungen und Bodengutachten nötig, die die Reparatur verzögert haben. Erst im Frühling wird mit der Ausschreibung begonnen; solange muss der Abtransport des Abwassers noch auf der Straße erfolgen, was monatliche Mehrkosten von rund 20 000 Euro verursacht, die auf die Gebühren der betroffenen Gemeindeteile umgelegt werden müssen. Ob das Ascholdinger Hallenbad noch durchhält, bis das interkommunale Hallenbad in Geretsried im Herbst eröffnet, ist fraglich. Denn Mitte November musste Ascholding wieder geschlossen werden, weil in unregelmäßigen Abständen Wasser im Becken verschwand. Die Ursache konnte nicht ermittelt werden. Das Bad soll nach den Weihnachtsferien wieder geöffnet werden, wenn der Wasserstand hält. Auf großes Interesse ist Ende November das hochkarätig besetzte Hindenburg-Symposium gestoßen, von der sich die Gemeinde auch Impulse für die Gestaltung eines Geschichtspfads erhofft, der im Rahmen der Dorferneuerung auf der Angerwiese angedacht ist. Was mit dem Hindenburgkopf geschehen soll, den der Aktionskünstler Wolfram Kastner abgeschraubt hat, ist nach wie vor ungeklärt.