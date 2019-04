14. April 2019, 21:55 Uhr Rock in Tölz No Man's Land live

Vor einem knappen Jahr hat sich die Tölzer Rockband No Man's Land neu formiert - und ist seitdem noch enger zusammengewachsen. Mal sphärisch, mal treibend, hier dreckig, dort aufgeräumt, melancholisch und euphorisch zugleich: Der Rock von No Man's Land ist nicht zu fassen - wie eine Fahrt durchs endlos weite Niemandsland. Tobi Gmach, Matthias Wannek, Lukas Brand, Benedikt Gerg: Vier Männer aus dem Tölzer Land, die sieben Jahre nach der Bandgründung endlich wissen, wo sie hinwollen. Vier Musikverrückte, die sich im Proberaum um jeden Ton streiten. Vier Freunde mit einem Ziel: Musik schreiben, die sie selbst immer wieder überrascht. Für das Konzert am Ostersamstag, 20. April, im Bad Tölzer Music-Pub " Shelter", An der Mühlfeldkirche, werden sie von dem Münchner Songwriter Manuel Achmüller unterstützt. Einlass: 20 Uhr; Konzertbeginn: 21 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.