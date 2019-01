24. Januar 2019, 22:09 Uhr Rita De Muynck spricht Macht Kunst glücklich?

Falls Rita De Muynck als Rednerin genauso ausdrucksstark ist wie als Malerin, darf sich das Publikum freuen: De Muynck spricht am Donnerstag, 7. Februar, im Schlossmuseum Murnau zum Thema: "Sind Museumsbesucher glücklichere Menschen?" Anlass ist eine Studie zu Persönlichkeitseigenschaften und Wertvorstellungen von Menschen, die "gern" bis "sehr gern" in Kunstmuseen gehen, verglichen mit solchen, die das nicht tun. "Die Ergebnisse sind überraschend klar", sagt die Referentin; sie zeigten - auch im Kontext mit anderen Untersuchungen -, welch große Wirkung Kunst auf unser Leben haben kann. De Muynck, die aus Belgien stammt, lebt und arbeitet in einer aufgelassenen Zementfabrik in Schlehdorf. Sie war früher am Max-Planck-Institut für Psychiatrie und Neurobiologie in München Verhaltensforscherin und studierte dann Kunst. Im Moment arbeite sie, so erklärt sie, an einem großen Kunstprojekt, in dem beide Welten, Wissenschaft und Kunst vereint sind.

Anmeldung zum Vortrag unter Telefon 08841/476-207 oder -201