13. Januar 2019, 21:43 Uhr Revue in der Stadthalle Hits made in Austria

Mit "Europas größter Austro-Pop-Show" beginnt das neue Kulturjahr in der Penzberger Stadthalle. "I am from Austria" heißt die Revue, die dort am Samstag, 26. Januar, über die Bühne geht und sich als "große Party mit einer Überdosis G'fühl" ankündigt. Mit Spielfreude und Authentizität zünden die Musiker von "I am from Austria" ein Hitfeuerwerk, das 50 Jahre österreichische Popgeschichte umspannt. Der STS-Hit "Fürstenfeld" darf dabei ebenso wenig fehlen wie Wolfgang Ambros' Wintersporthymne "Skifoan" oder Rainhard Fendrichs unverwüstliches Liebeslied "Weilst a Herz hast wia a Bergwerk". Auch "Weiße Pferde" von Georg Danzer und leisere Songs wie Karl Preyers "Romeo und Julia" oder Hubert von Goiserns "Weit weit weg" gehören zum Programm. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets im Vorverkauf zu 36 Euro gibt es in der Penzberger Buchhandlung Rolles (Bahnhofstraße 24a, Tel. 08856/4344), über die Tickethotline 08157/92 68 61 oder unter www.event-agentour.de; an der Abendkasse kostet der Eintritt 39 Euro.