23. September 2018, 21:55 Uhr Retrospektive Ein Leben für die Kunst

Eine Retrospektive von Iring de Brauw ist in der Seeresidenz Alte Post in Seeshaupt vom kommenden Wochenende an zu sehen. Unter dem Titel "80 Jahre - Ein Leben für die Kunst" werden de Brauws Bilder in Acryl auf Leinen und Papier gezeigt. Der Kunstmaler und Bildhauer, der 1938 in München geboren wurde, lebt und arbeitet heute in Münsing. Er studierte an den Kunstakademien München und Stuttgart und nahm 1977 einen Lehrauftrag an der Pädagogischen Hochschule in Esslingen an. Von 1980 bis 1982 lehrte de Brauw an der Bayerwald-Akademie in Regen. Seine erste Ausstellung zeigte er bereits 1968, viele Schauen etwa im Münchner Haus der Kunst, in Stuttgart und Berlin folgten. Die Ausstellung in Seeshaupt wird am Sonntag, 30. September, 17 Uhr, eröffnet. Sie dauert bis 10. November.