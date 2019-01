31. Januar 2019, 22:08 Uhr Reisevortrag Fjells und Fjorde

"Das südliche Norwegen - Natur und Kultur" mit dem Referenten Günter Thiemann im Kleinen Kursaal

Die Tölzer Volkshochschule lädt für kommenden Dienstag, 5. Februar, von 19.30 Uhr an zu einem Reisevortrag mit dem Titel "Das südliche Norwegen - Natur und Kultur" mit dem Referenten Günter Thiemann in den Kleinen Kursaal ein. Zwischen Oslo, Trondheim und Bergen erstrecken sich die wilden, berauschend schönen Fjells und Fjorde Südnorwegens sowie eine reiche Kulturlandschaft mit uralten Holzkirchen und faszinierenden Städten. Ein Reiseland, wie es nicht im Buche stehe, weil man es selbst erlebt haben müsse, heißt es in der Ankündigung der Volkshochschule. Der Vortrag versuche, einen Vorgeschmack auf das vielfältige Angebot Südnorwegens zu bieten.