Zu einem Ausblick ins ferne Costa Rica lädt die Wolfratshauser Sektion des Deutschen Alpenvereins am Mittwoch, 6. Februar, ein. Das zentralamerikanische Land bietet eine faszinierende Landschaft zwischen Pazifik und Karibischem Meer. Ein kleines Land von enormer Größe. Neben der fast schon legendären Vielfalt an Flora und Fauna bietet es demokratische Stabilität und die Möglichkeit, sicher zu reisen. Jens Treptow nimmt die Interessierten für einen Abend mit dorthin. Er stellt Episoden eines sehr abwechslungsreichen Erlebnis-, Erholungs- und Abenteuerurlaubs auf der geradezu winzig schmalen und dennoch hohen Barriere zwischen zwei riesigen Ozeanen vor. Beginn ist um 19.30 Uhr in die Flößerstube in Wolfratshausen. Für nähere Informationen steht die Leiterin der Sektionsabende, Sylvia Buchmeyer, unter der Telefonnummer 08178/8132 zur Verfügung.