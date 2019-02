24. Februar 2019, 21:55 Uhr Reichersbeuern Streit im Gasthaus endet mit Faustschlag

In einen heftigen Streit sind ein 24 Jahre alter Lenggrieser und ein zwei Jahre jüngerer Münchner am Samstagabend in einer Gaststätte in Reichersbeuern geraten. Der Polizei zufolge schlug der Lenggrieser dabei seinem Kontrahenten mit der Faust in Gesicht. Der 22-Jährige erlitt eine Platzwunde am Auge. Der Angreifer muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.