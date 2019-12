Ein Unbekannter hat offenbar am vergangenen Donnerstag die Fensterscheibe an der Nordseite des Reichersbeurer Pfarrheims in der Tölzer Straße beschädigt. Laut Polizeibericht meldete ein 43-jähriger Mann aus dem Ort den Schaden bei den Tölzer Beamten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Inspektion unter der Telefonnummer 08041 / 76 10 60 entgegen.