Die Diagnose ist immer ein Schock, für Betroffene wie Angehörige: Krebs. Und es folgen viele Fragen, doch genau dafür gibt es Hilfsangebote. Der Christophorus Hospizverein lädt deshalb ein zu einem Informationsabend mit der Psychoonkologin Dietlind Erber, der sich ganz um das Thema Psychoonkologie dreht. Was macht eine Psychoonkologin? Für wen ist das hilfreich? Wie begleitet sie bei ihrer Arbeit die Menschen? Die Referentin Erber gibt Einblick in ihre Arbeit mit Menschen, die an einem Tumor erkrankt sind. Sie zeigt auf, welche Unterstützung sie geben kann und beantwortet dazu Fragen. Der Informationsabend findet an diesem Montag, 21. Oktober, von 19 Uhr bis etwa 20.30 Uhr in der Geschäftsstelle des Christophorus Hospizvereins statt (Neuer Platz 20, Geretsried). Der Eintritt ist frei.