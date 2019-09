Der 21-Jährige ist bereits Deutscher Meister im Bauschreinerhandwerk. Nun hat Florian Meigel () aus Benediktbeuern auch bei der Weltmeisterschaft des Handwerks Deutschland in der Disziplin Bauschreinerhandwerk vertreten. Die Nationen messen sich in unterschiedlichen Berufssparten bei den "WorldSkills", wie diese Weltmeisterschaft genannt wird, in diesem Jahr wurde sie in Kasan ausgetragen, der Hauptstadt der Republik Tatarstan in Russland. Im August dieses Jahres zeigten dort insgesamt 1600 Teilnehmer im Alter bis zu 23 Jahren aus 63 Ländern, was sie handwerklich drauf haben. Der Benediktbeurer und Deutsche Meister Florian Meigel verfehlte dabei das Podest nur knapp und landete auf dem fünften Platz von insgesamt 24 Teilnehmern in seiner Disziplin.

SZ: Herr Meigel, wie lautete die Aufgabe bei der Weltmeisterschaft?

Florian Meigel: Wir Bauschreiner mussten ein Haustürmodell schreinern. Genauer gesagt einen Türflügel mit Türstock nach vorgegebenen Plan herstellen und das im Maßstab eins zu zwei. Am Tag vor dem Wettbewerb durften wir uns den Plan für zehn Minuten ansehen. Daraufhin hatten wir auf vier Tage verteilt 22 Stunden Zeit, mit dem Schreinerstück fertig zu werden.

Worin bestand die Schwierigkeit?

Den Plan in seinem Detail richtig zu lesen und eine Bauzeichnung im Maßstab eins zu zwei anzufertigen. Außerdem waren im Rahmen Füllungen zu verarbeiten, Rundbögen zu gestalten und Friese konisch auszubilden. Am Ende musste der Türflügel auch exakt in den Türstock passen. Dabei wurde alles Mögliche bewertet wie etwa die Oberflächenbeschaffenheit und Maßhaltigkeit.

Wie waren die Wettkampfbedingungen?

Im Stadion von Kasan, wo auch die deutsche Nationalmannschaft während der Fußballweltmeisterschaft 2018 schon spielte, gab es eine Eröffnungszeremonie mit vielen Reden, einer Bühnenshow und das Stadion war mit rund 50 000 Zuschauern ausverkauft. Der Wettbewerb fand auf dem Messegelände von Kasan statt. Wir hatten einen Bereich von 15 Quadratmetern, auf dem wir unser Baustück anfertigen konnten. Meine Mitbewerber arbeiteten direkt neben mir und die unzähligen Zuschauer konnten an meinem Arbeitsplatz stehen und zuschauen.

War die Aufregung ein starker Faktor?

Die Aufregung war am größten, als wir vier Tage vor Wettbewerbsbeginn losflogen und in den Tagen danach. Während des Wettkampfs selbst ging es. Ich habe ein halbes Jahr vorher begonnen, mich intensiv auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten und habe dann während des Arbeitens gemerkt, dass ich viel Routine abrufen konnte.

Was haben Sie aus der Weltmeisterschaft für sich mitgenommen?

Ich habe sowohl beruflich als auch persönlich stark davon profitiert. Handwerklich habe ich enorm viel dazugelernt. Außerdem hab ich viele Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt und mich mit ihnen ausgetauscht. Die Arbeitsweisen der Nationen unterscheiden sich im Wettkampf gar nicht so sehr voneinander. Dennoch habe ich entschieden, nach meinem Schreinermeister, den ich nun machen werde, erst mal eine Zeit lang im Ausland zu verbringen. Dort möchte ich mich mit der Handwerksweise in diesen Ländern beschäftigen. Mein Wunschland wäre zur Zeit vor allem Kanada oder Neuseeland.