9. August 2019, 21:47 Uhr Reden wir über Sauna-Aufguss im Wettbewerb

Daniel Bulka nimmt am "Master Freestyle" in Kochel teil

Interview von Silver L. Breitkopf, Kochel am See

Bis zu 300 Leute haben in der 150 Quadratmeter großen Sauna der Kristall-Therme Trimini am Kochelsee Platz. Dort findet noch bis Samstag die Vorrunde für den "Master Freestyle Aufguss"-Wettkampf im kommenden Jahr statt. Es geht dabei nicht darum, wer die heißesten Temperaturen aushalten kann, sondern eben um die Kunst des Aufgießens. Daniel Bulka () aus Kochel ist Saunameister in der Therme Trimini und nimmt an diesem Wettbewerb teil. Seit 2014 besucht er Wettkämpfe und zeigt seine Aufgusskünste.

SZ: Was kann man sich unter einem Aufgusswettkampf vorstellen?

Daniel Bulka: Immer zwei Saunameister treten in drei verschiedenen Runden gegeneinander an. Wir müssen verschiedene Aufguss- und Wedeltechniken mit Handtüchern zeigen. Und das alles zu Musik, die wir vorher auswählen. Eine solche Runde dauert zwischen zwölf und 15 Minuten.

Es geht hier ja nicht einfach um den heißesten Aufguss. Nach welchen Bewertungskriterien entscheidet die Jury?

Die Jury achtet darauf, wie wir uns präsentieren und wie wir uns zur Musik bewegen. Wir müssen zeigen, dass wir uns mit ätherischen Ölen auskennen und sie anwenden können. Auch die sportliche Leistung ist ausschlaggebend. Körperlich ist das ein sehr anstrengender Sport, da müssen wir in Topform sein. Aber an oberster Stelle steht eigentlich die Professionalität. Immerhin sitzt ja das gesamte Publikum und die Jury mit in der Sauna, die bis zu 80 Grad heiß wird. Wir sind für deren Sicherheit verantwortlich.

Wie viele Teilnehmer sind in dieser Qualifikationsrunde vertreten, und woher kommen sie?

Es nehmen jeweils zehn Männer und zehn Frauen aus ganz Europa teil. Insgesamt acht Teilnehmer können sich für die Meisterschaft 2020 qualifizieren, die dann im Februar wieder in der Therme Trimini stattfindet.

Kann jeder interessierte Laie bei dem Wettkampf zuschauen?

Genau. Jeder, der möchte, kann einfach in die Therme kommen, sich in die Sauna setzen und dabei sein. Bis einschließlich Samstag findet der Wettkampf ja noch statt. Einen stabilen Kreislauf sollte man aber vielleicht schon mitbringen.

www.saunamasters.de