18. Juli 2019, 21:51 Uhr Reden wir über Rückblick und Ausblick

Annemarie Hermann geht als Kindergartenleiterin in Ruhestand

Interview von Veronika Ellecosta

Am Samstag, 20. Juli, feiert der Caritas Kindergarten am Steiner Ring in Geretsried sein 60-jähriges Bestehen. Für Leiterin Annemarie Hermann () wird es die letzte Feierlichkeit dort sein: Nach 22 Jahren im Dienst begibt sie sich in den Ruhestand. "Wohlverdient", wie sie zufrieden sagt.

SZ: Frau Hermann, welche Aufgaben hatten Sie in der Leitung des Kindergartens am Steiner Ring inne?

Annemarie Hermann: Ich habe vor allem Netzwerk-Aufgaben übernommen. Ich habe viele Zusammenarbeiten mit Vereinen wie dem Jugendtreff Einstein und der Pfarrei umgesetzt, wie Gottesdienste für die Kinder. Beim Stadtteilfest von Stein waren wir vertreten und ich hab beim Integrationskonzept mit der Stadt mitgearbeitet. Die Hälfte der 75 Kinder unseres Kindergartens haben ja Migrationshintergrund. Das waren vielfältige Aufgaben, ich habe das mitaufgebaut und blicke mit Stolz auf die 18 Jahre Leitung zurück. Die ersten vier Jahre war ich nämlich als Erzieherin tätig.

Welche Aufgaben waren Ihnen am liebsten?

Es gab so viele schöne Erlebnisse. Die direkte Arbeit mit den Kindern war mit dem Leitungsposten natürlich zurückgeschraubt, aber Ausflüge und Projekte habe ich gern organisiert. Ich war immer bei den Singkreisen und Gottesdiensten dabei. Und bei den Festen: Da gab es Maifeste, wir haben sogar einen Maibaum aufgestellt, es gab Theateraufführungen und Adventsbasteln. Wir sind nie stehen geblieben.

Werden Sie Ihre Arbeit vermissen?

Natürlich, es wir mir sehr fehlen, aber es ist an der Zeit, zu gehen.

Welche Pläne haben Sie für den Ruhestand?

Mir wird sicher nicht fad, ich hab daheim viele Aufgaben und Hobbys. Außerdem kann ich auch immer mal auf Besuch in den Kindergarten kommen, wir sind dort so was wie eine Familie.