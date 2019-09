Als leidenschaftliche Gärtnerin ist Irene Grünwald () seit 2006 im Vorstand des Vereins für Gartenbau- und Ortspflege Eurasburg und Umgebung aktiv. Die Einsatzfelder sind breit, vom Anlegen und Betreuen von Kräuter- und Blumenbeete und Streuobstwiesen übers Zuschneiden der Bäume bis zur Weiterverarbeitung des Obstes. Im Herbst bieten Grünwald und ihr Verein die Obstpresse auch für Nicht-Mitgliedern an.

Wie war das Obstjahr 2019?

Nicht besonders. Viel Obst wurde von den Wespen und Fliegen bereits noch am Baum angefressen und faulig. Im Gegensatz zum vergangenen Obstjahr haben wir auch noch kaum Anmeldungen fürs Obstpressen. Voriges Jahr haben wir insgesamt 21 685 Liter Saft gepresst. Wenn nicht noch mehr Anmeldungen kommen, wird es ausreichen, nur vormittags zu pressen.

Wer kommt zum Obstpressen?

Es ist ganz gemischt, aber eigentlich bringen alle ihr selbstgesammeltes Obst vom Baum mit. Darunter sind Leute, die ganze Anhänger anfahren, aber auch welche, die nur mit einem Wäschekorb voll ankommen. Wichtig ist nur, dass eine Mindestmenge vorhanden ist, damit der Pressbehälter auch voll wird. Aber grundsätzlich bekommt ein jeder den Saft aus dem eigenen Obst abgefüllt. Seit diesem Jahr nicht nur in Zehn-, sondern auch in Fünf-Liter-Kartonagen.

Wie sieht ein Obstpresstag aus?

Das kommt drauf an, wie viel los ist. Letztes Jahr war die Ernte so gut, dass wir teilweise von morgens bis in die Nacht am pressen waren. Das ist heuer bestimmt weniger. Aber damit das Pressen flüssig funktioniert, braucht es vier Personen, die an der Maschine stehen. Es ist durchaus mit Aufwand verbunden. Wenn alles gut läuft, werden mit unserer neuen Abfüllanlage, die wir dieses Jahr benutzen, bis zu 550 Liter pro Stunde möglich sein. Als Richtwert gilt, je nach Apfelsorte, dass aus 50 Kilogramm etwa 30 Liter Saft herausgehen. Die alte Abfüllanlage kam mit dem gepressten Saft gar nicht hinterher. Die Rückstände, den sogenannten Trester, holt der Jäger ab und verfüttert sie an das Wild.

Was kann gepresst werden?

In erster Linie Äpfel. Obst wie Birnen und Quitten gehen auch, aber bei diesen Früchten ist das Problem, dass sie das Netz leicht verstopfen. Deshalb pressen wir Birnen und Quitten meist zusammen mit Äpfeln. Falls die Leute einen reinen Birnen- oder Quittensaft möchten, dann machen wird das eher zum Ende hin, wenn es nicht mehr so viel ausmacht, wenn es verstopft.

Presst der Gartenbauverein selbst auch sein Obst?

Ja, die Äpfel, die wir von der Streuobstwiese ernten pressen wir und machen daraus Saft. Einen Teil davon bieten wir zum Verkauf an. Einen anderen Teil verarbeiten wir weiter zu Most. Um Christi Himmelfahrt, also am Vatertag, veranstalten wir dann ein großes Mostfest, wo es ihn dann zum Trinken gibt.

Obstpressen für jedermann: jeweils samstags, von 21. September bis 26. Oktober, von 9 Uhr an, Unterherrnhauser Straße 2, Eurasburg (hinter dem Bauhof). Anmeldung: Telefon 0178/681 79 60, www.gartenbauverein-eurasburg.de