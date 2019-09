Um Berührungsängste mit dem Thema Demenz abzubauen, veranstaltet das Bayerische Sozialministerium derzeit eine Informationswoche. Durch die Vermittlung eines verständnisvollen Umgangs mit der Krankheit sollen den Menschen Ängste und Unsicherheiten genommen werden. Noch bis Sonntag, 22. September, finden dazu in ganz Bayern verschiedenste Veranstaltungen statt. Gudrun Lippert ist Qualitätsmanagementbeauftragte in der Alten- und Pflegeeinrichtung Josefistift in Bad Tölz und Organisatorin des Themennachmittags "Essen und Trinken bei Demenz", der an diesem Mittwoch, 18. September, von 16.30 Uhr an im Josefistift stattfinden wird.

SZ: Die Thematik des Nachmittags, den Sie veranstalten, ist Essen und Trinken bei Demenz. Warum ist das ein relevantes Thema?

Gudrun Lippert: Demenzkranke Menschen verlieren mit fortschreitender Krankheit zunehmend ihre Selbstständigkeit. Und das betrifft eben auch das Essverhalten. Das beginnt schon beim Einkaufen oder Kochen. Der Verstand schwindet, die Erinnerung lässt nach und irgendwann erkennen viele dann zum Beispiel die Koch- oder Besteckutensilien nicht mehr als solche. Im Verlauf kommt dann der Appetitverlust hinzu und Mangel- oder Unterernährung droht. Deswegen darf dieses Thema nicht vernachlässigt werden und Angehörige oder Pflegekräfte müssen darüber aufgeklärt werden.

Was war die ursprüngliche Idee, eine Veranstaltung zu diesem Thema zu organisieren?

Wir hatten eine Patientin, die schon in sehr fortgeschrittenem Stadium der Demenz war. Sie war nur noch sehr schwer zum Essen zu bewegen. Wir wussten aber, dass ihr Lieblingsgericht früher "Reiberdatschi" war. Wir haben ihr das serviert und allein von dem Geruch öffnete sie nach langer Zeit wieder die Augen, und erkannte begeistert ihr Leibgericht. Das war ein erstaunliches Erlebnis. Seit wir uns im Josefistift vermehrt mit Essbiografien, Ritualen und die Sinnesreize des Essens und Trinkens auseinandersetzen, haben wir viele solcher positiven Erlebnisse gehabt. Früher wurden schwer demenzkranke Menschen meist über Sonden ernährt, davon ist man abgekommen und hat sich hingewendet zu vielseitigeren Ernährungskonzepten. Und das mit Erfolg.

An wen richtet sich denn die Veranstaltung?

Der Themennachmittag ist offen für alle. Angehörige, Pflegepersonal, aber auch die Bewohner unseres Hauses selbst. Denn nach dem Vortrag, bei dem die Zuhörer auf die Problematik, aber auch auf Lösungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht werden sollen, wird es viel selbst auszuprobieren und auch eine Verkostung geben. Kollegen und Kolleginnen aus der Pflege, der Betreuung und der Küche werden Leckereien anbieten.

Auf was kann man als Angehöriger oder als Pflegepersonal in einem Heim denn achten, damit den von der Krankheit Betroffenen das Essen schmackhafter gemacht wird?

Wir werden zum Beispiel viele Ideen für Fingerfood anbieten, denn das können die Demenzkranken meist noch selbständig essen. Auch bunte Farben im Essen regen die Sinne an und motivieren zum Essen. Da sind zum Beispiel nahrhafte Smoothies eine Möglichkeit, die optisch was hermachen. Auch passierte Kost kann das Essen alleine erleichtern und müssen kein Einheitsbrei sein. Das sind einfache Hilfsmittel, die Mangelernährung vermeiden können. Aber man muss sie eben kennen.

Haben Sie in Ihrem privaten Umfeld Berührungspunkte mit Demenzkranken?

Nein, glücklicherweise nicht. Aber ich habe durch die langjährige Arbeit in der Pflege und mit demenzkranken Menschen viele Erfahrungen gesammelt und ich hoffe, dass das ganze Team und ich diese Erfahrungen weitergeben können. Essen und Trinken, sie sind das Lebenselixier für uns alle. Auch für Menschen mit Demenz.