Viele Mitschüler sind zum Studieren gegangen, Laura Dötter jedoch hat sich nach ihrem Abitur dafür entschieden, eine Ausbildung zur Verwaltungssekretärin zu machen. In ihrem zweiten Ausbildungsjahr ist die 19-Jährige nun ins Tölzer Rathaus gewechselt - und ist sehr zufrieden mit ihrer Entscheidung.

Frau Dötter, was war der Grund für die Aufnahme einer Ausbildung nach dem Schulabschluss?

Laura Dötter: Dafür gab es mehrere Gründe. Zum einen hatte ich genug von der Schule und konnte mir schlecht vorstellen, die nächsten fünf Jahre schulähnlich mit Vorlesungen zu verbringen. Ich wollte lieber eine gute Mischung aus theoretischer und praktischer Ausbildung, und auf meinen Einstieg ins Arbeitsleben wollte ich auch nicht so lange warten.

Weshalb die Ausbildung zur Verwaltungssekretärin?

Mein Mutter arbeitet selbst in der Verwaltung, und über sie habe ich bereits ein Fülle an Einblicken in den Beruf erhalten. Zum einen arbeite ich generell gerne mit Gesetzen und zum anderen gefällt mir der Heimatbezug, den die Arbeit in der Verwaltung eines Rathauses schafft. Außerdem sind die Einblicke in das Privat- und Baurecht auch für das zukünftige private Leben von großem Nutzen.

Wie anspruchsvoll empfinden Sie die Ausbildung?

Die Ausbildung ist schon anspruchsvoll, und mir wurde auch gleich zu Beginn der Ausbildung mitgeteilt, ich müsse mich daran gewöhnen, viel lernen zu müssen. Des Weiteren ist die Ausbildung sehr breit gefächert, enthält viele verschiedene Gesetzestexte und ich durchlaufe alle möglichen Abteilungen.

Wozu haben sich Ihre Mitschüler nach der Schule entschieden?

Sehr viele sind auf Reisen gegangen und machen ein Jahr Pause. Die Mehrheit plant auch, direkt oder nach dem Zwischenjahr ein Studium aufzunehmen. Mir ging es darum, erst einmal voranzukommen, das Reisen hat mich auch nicht so gereizt. Dafür bleibt nach der Ausbildung noch genug Zeit.

Haben Sie schon Pläne, wie es nach der Ausbildung weitergehen könnte?

Ich habe im Rathaus in Bad Tölz bereits eine Stelle in Aussicht, und aktuell wäre mein Ziel die Kämmerei- und Steuerstelle. Aber ich werde im Laufe meiner Ausbildung noch andere Abteilungen durchlaufen, so dass sich mein Schwerpunkt vielleicht noch verlagert.