Der Walzer "An der schönen blauen Donau" von Johann Strauss ist die heimliche Hymne Österreichs. Kein Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ohne diese Musik. Und jetzt soll sie auf einmal gar nicht blau sein, die Donau? Nur manchmal, sagt die in Penzberg lebende Kulturwissenschaftlerin, Autorin und Geschichtenerzählerin Wilma Pfeiffer () - gebürtige Österreicherin. Gerade ist ihr neues Buch "Warum ist die Donau so blau?" herausgekommen.

Frau Pfeiffer, Sie sollen "im tiefsten Oberösterreich, fast am Ende der Welt" aufgewachsen sein. War die Donau in der Nähe?

Wilma Pfeiffer: Nein. Ich bin erst später an die Donau gezogen, als ich geheiratet habe.

Wohin?

Nach Maria Taferl, das ist ein bisschen oberhalb von der Donau, da hat man einen wunderbaren Blick ins Donautal und auf die Donau runter. Da liegt das Land so aufgeblättert da, und die Donau fließt durch.

In einem Fernsehinterview sagten Sie, die Donau sei gar nicht blau. Sondern?

Ja, sie spielt alle Farben. Es gibt Tage, da ist sie blau, aber das kommt eigentlich vom Himmel, der sich in ihr spiegelt.

Ihr Buch handelt nicht vom Fluss an sich, sondern von Sagen und Mythen, die dort spielen. Was war die Inspiration dafür?

Ich bin ja Geschichtenerzählerin, erzähle zu verschiedensten Themen Kulturgeschichten. Ich habe auch das Buch über die Kaiserin Elisabeth geschrieben und erzähle sehr oft beim Sisi-Geschichtendinner in München. Und ich habe mich als Erzählerin einfach immer auch mit Märchen und Mythen rund um die Donau beschäftigt. Erst für Kinder, dann auch für Erwachsene. Dann habe ich an der Universität Regensburg einen Lehrauftrag bekommen über Erzählkultur - wieder an der Donau, Regensburg, und da lag's für mich nahe, das Thema zu wählen: Die Donau als narrativer Raum. Wie viel Mythos fließt mit?

Das Cover des Buches zeigt sehr verspielt eine Nixe. Geht es lustig zu in der Donau?

Ja, teilweise schon. Aber die Nixe fischt natürlich auch ein Schiff raus aus der Donau, das heißt, so lustig geht's dann doch wieder nicht zu.

Haben Sie eine Lieblingsgeschichte?

Ich mag die verschiedenen Wassergeister sehr gerne, von den Nixen angefangen bis zu den Wassermännern, die ja alle total verschieden sind. Die Geschichte vom Fröschl zum Beispiel, vom Wassermann, der aussieht wie ein Frosch, der sich verliebt in eine Prinzessin und ihr dann den Himmel ins Wasser holt.

Dann ist die Donau wieder blau, wenn er den Himmel ins Wasser holt.

Ja, genau (lacht).

Sie leben in Penzberg, Ihr nächster Fluss ist die Loisach. Gibt es auch hier Märchen und Mythen zu erzählen?

Gibt's bestimmt, allerdings habe ich mich damit nicht befasst.

Vielleicht ein neues Projekt?

Ja, ganz interessant. Weil es auch ein toller Fluss ist. Teilweise wild und ungezügelt, ursprünglich einfach. Die Donau ist ja doch ganz oft eingezwängt, gerade wenn sie durch Städte fließt, und wird immer breiter und gemächlicher, ist nicht mehr frisch und wild.

Wilma Pfeiffer: "Warum ist die Donau so blau", Verlag Bayerland, 176 Seiten, 12,90 Euro