12. Juli 2019, 21:26 Uhr Reden wir über 40 Jahre Unterricht

Die Geretsrieder Musikschule feiert am Sonntag Jubiläum

Interview von Veronika Ellecosta

Am Sonntag feiert die Musikschule Geretsried ihr 40-jähriges Bestehen. Musiklehrer Wolfgang Schiwietz war von Anfang an mit dabei. "Ich gehe immer noch begeistert in die Musikschule hinein, und genauso begeistert wieder hinaus", resümiert er seine langjährige Tätigkeit in der Musikschule.

SZ: Herr Schiwietz, was haben Sie in der Musikschule all die Jahre gemacht?

Wolfgang Schiwietz: Da gibt es zwei Pfeiler: Klavier und Stimmbildung. Als Klavierlehrer haben wir uns vom anfänglichen Einzelunterricht mit den Klavierschülern hin zu mehrhändigem Klavierspiel bewegt. Ich habe mich in diese Richtung weitergebildet, das größte, das wir bisher hatten, waren 16 Hände auf zwei Klavieren. Bei der Stimmbildung gab es Musicals, Chöre für Jung und Alt und aus der Stimmbildung für Erwachsene ist das Ensemble "Gaudeamus" gewachsen. Außerdem hat sich das offene Singen etabliert, das findet einmal im Monat statt. Leute kommen aus dem ganzen Landkreis und sogar aus München dafür her. Ich war neben der Musikschule auch als Musiklehrer an mehreren Schulen. Da haben wir viele gemeinsamen Projekte mit der Musikschule realisiert.

Was hat sich in der Musikschule in den vergangenen 40 Jahren getan?

Vor allem die Vielseitigkeit ist groß geworden. Die Früherziehung hat sich stark entwickelt und es gibt mehr Angebote im Elementarbereich, also für ein- bis zweijährige Kinder. Vor allem haben sich aber Ensembles vermehrt, beim Sommerkonzert ist mittlerweile ein Ensemble für jedes Instrument da.

Ist das Interesse für musikalische Erziehung gestiegen?

Die Anmeldezahlen sind relativ stabil, wir haben etwa 800 bis 900 Schüler im Jahr. Vor allem die Kinder sind aktiver geworden, in Ensembles mitzuwirken und auch in ihrer Freizeit zu proben. Wir arbeiten auch mit Schulen zusammen, da hat sich letztes Jahr eine ganze Klasse freiwillig für einen Chor angemeldet.

Gab es von Anfang an Ensembles im Angebot?

Am Anfang gab es nur ein Zupforchester für Mandolinen und Gitarren. Durch neue Lehrkräfte und Ideen sind auch andere Ensembles sehr bald entstanden. Wir hatten auch eine schöne Theatergruppe, die jetzt aber pausiert, weil keine Lehrkraft für sie da ist. Am Anfang hatten wir noch sehr viel Einzelunterricht, aber der Gruppenunterricht kam sehr schnell dazu. Vor allem Klavieranfänger unterrichten wir nur noch in Zweiergruppen. Das macht den Schülern auch mehr Spaß, manche bleiben zehn Jahre zusammen im Unterricht.

Gibt es Trends bei den Instrumenten?

Das Klavier ist seit 1979 bei uns unangefochtene Spitze. Nur einmal hat die Gitarre das Klavier überholt. Ein neuer Trend ist die Harfe, ein ganz fantastisches Instrument. Wir haben jetzt eine Harfenlehrerin und es gibt auch kleine Harfen für Kinder, damit auch sie die Möglichkeit haben, dieses Instrument zu spielen.

Welches Instrument ist gerade weniger gefragt?

Wir haben beobachtet, dass das Keyboard sich zurückentwickelt. Der reine Keyboard-Unterricht ist selten geworden, viele wechseln zum Klavier, weil da doch musikalisch mehr Freiraum herrscht.

Was können Sie denn über 40 Jahre in der Musikschule sagen?

Die Jahre sind wie im Flug vergangen und ich hatte sehr viel kreativen Gestaltungsraum. Alle Projekte und Vorhaben von mir wurden unterstützt, sodass mir meine Arbeit immer viel Freude bereitet hat. Ich gehe nach wie vor begeistert in die Musikschule hinein, und genauso begeistert wieder hinaus.