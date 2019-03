11. März 2019, 21:57 Uhr "Raum der Möglichkeiten" Begegnungen mit Nachbarn

Die 13. Balkantage zeigen die kulturelle Vielfalt der Region

Von Benjamin Engel, München/Bad Tölz

Mit ihrer Familie ist Sadija Klepo einst selbst aus Bosnien-Herzegowina geflohen. In Deutschland gründete sie den Verein "Hilfe von Mensch zu Mensch". Die Organisation sollte helfen, die Lage am Balkan zu befrieden, die Menschen zu versöhnen und die Region weiterzuentwickeln. Um die Kultur in all ihren Facetten zu vermitteln, hat der Verein die Balkantage initiiert. Heuer steht das Festival mit Veranstaltungen im Großraum München bis nach Bad Tölz unter dem Motto "Balkan - Raum der Möglichkeiten". Der Verein thematisiert etwa, was Menschen trotz widriger Umständen in ihren Heimatländern zurückhält. Das Thema der Migration werde damit aus umgekehrter Perspektive beleuchtet, sagt Nils Eitner von "Hilfe von Mensch zu Mensch". Die Balkantage haben am Freitag begonnen und enden am 23. März.

In der Region wie im Landkreis übernimmt der Verein die Flüchtlings- und Integrationsberatung. In den drei zentralen Büros in Wolfratshausen, Geretsried und Bad Tölz betreuen Mitarbeiter etwa 1600 Flüchtlinge. Begegnungen sollen auch die mittlerweile 13. Balkantage ermöglichen. Im Tölzer Jodquellenhof organisiert der Verein am Dienstag, 19. März, einen Familientag (Beginn 9 Uhr). In einer Werkstatt können Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren Marionetten aus Pappe, Wolle, Stoff, Holz und Draht basteln.

Begonnen haben die Balkantage am Freitag in München. Der Verein befasst sich mit den Potenzialen der Region am Balkan. Zentral ist die Frage, unter welchen Bedingungen die dortigen Länder in die Europäische Union aufgenommen werden könnten. In Konzerten, Filmen, Diskussions- und Literaturveranstaltungen, Ausstellungen und Folklore soll den Besuchern die Vielfalt der Region nahegebracht werden.

Das breite Angebot umfasst auch Kinofilme. Der Spielfilm "The Constitution" von Rajko Grlić handelt von vier Menschen in Sarajevo, die sich trotz ethnischer und religiöser Hintergründe näher kommen. Weitere Filme sind im Gabriel Filmtheater und im Bayerischen Hof in München zu sehen. Zum Literaturtag am Sonntag, 17. März, kommt die deutsch-kroatische Schriftstellerin und Kolumnistin Jagoda Marinić in das Kulturzentrum Gasteig in der Landeshauptstadt. Ein Konzert gibt etwa der kroatische Sänger Jacques Houdek, der schon am Eurovision Song Contest teilgenommen hat.

Weitere Informationen im Internet unter www.balkantage.org