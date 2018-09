20. September 2018, 22:14 Uhr Rathaus Schäftlarn Entflammende Werke

Schäftlarner Künstler zeigen viel Natur

Von Katharina Schmid, Schäftlarn

"Ich brauch' den Pinsel wie ein Raucher seine Zigarette." Mit diesen Worten hat Sigrid Tosold am Mittwochabend im Schäftlarner Rathaus ihr Verhältnis zur Kunst beschrieben. Sie ist eine von acht Künstlerinnen und Künstlern aus der Gemeinde, die ihre Werke in diesem Jahr im Treppenhaus des Rathauses ausstellen. Am Mittwoch war Vernissage. Über mehrere Stockwerke sind Fotografien und Gemälde verteilt, unter den Motiven viel Natürliches und Naturalistisches. Nur wenige Werke sind abstrakt, etwa die Stillleben von Sabine Kirchhoff oder die Collagen von Meinhard Loibl. Darunter "Silbersee", ein aus Pralinenpapier und roter Ölfarbe gearbeitetes Werk, das Loibl extra für die Ausstellung im Rathaus gefertigt hat.

Auch Sigrid Tosold stellt neben sieben weiteren Künstlern ihre Werke im Treppenhaus des Rathauses aus. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Gegenständlich dagegen sind die Bilder von Katharina Steinert. Ihre Gemälde zeigen etwa den Starnberger See bei Sturmwetter, eine farbenprächtige Blumenwiese, eine Rose. "Ich habe mich nicht dem Zwang unterworfen, ständig innovativ sein zu müssen", erklärte die Künstlerin den zahlreichen Gästen der Vernissage ihre Maltechnik. Die Natur diene ihr als Inspirationsquelle, sie versuche nicht zu verfremden, sondern dem Gesehenen möglichst nahezukommen. Auf eine zweidimensionale Fläche Raum und Licht zu zaubern fasziniere sie dabei besonders. Steinert bezeichnete sich als "ständig Lernende", die immer wieder neue Möglichkeiten der Malerei entdecke, jüngst das Material Holz als Leinwandersatz und Bildträger. Die Ergebnisse dieses Lernprozesses präsentiert sie nun im Rathaus. Neben ihr, Tosold, Kirchhoff und Loibl stellen Hans Jörg Gross, Hans Dieter Danner und Robert und Lydia Peters aus. Letztere haben sich auf die Fotografie spezialisiert und zeigen faszinierende Nahaufnahmen von Blüten und Tieren.

Organisator Wolfgang Steck neben Künstlerin Katharina Steinert, deren Bilder etwa den Starnberger See oder eine Blumenwiese zeigen. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Bürgermeister Matthias Ruhdorfer zeigte sich erfreut über die neuerliche Ausstellung der Künstler im Rathaus. Es sei spannend gewesen zu beobachten, wie in den vergangenen Tagen "aus einer weißen Wand ein buntes Kunstwerk" entstanden sei, sagte er. Der Organisator der Ausstellung und Sprecher der Vereinigung der Schäftlarner Künstler, Wolfgang Steck, skizzierte in seinen Begrüßungsworten den Weg von der Idee zum Kunstwerk. Ein Funke reiche oft aus. Dieser beginne zuerst im Künstler selbst zu leuchten, entflamme ihn und führe schließlich zum fertigen Kunstwerk. Dass die Betrachter der Werke ebenso "entflammt" würden und Positives erlebten, hoffe er für die kommenden Wochen, so Steck.

Die Ausstellung ist bis Freitag, 19. Oktober, zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen