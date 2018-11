5. November 2018, 22:13 Uhr Rasante Autofahrt Golfplatz Riedhof erheblich verwüstet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 19 und 8.40 Uhr, entstand nach Polizeiangaben am Golfplatz Riedhof ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Das Grün an zwei Plätzen wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der Spurenlage zufolge habe ein bislang unbekannter Autofahrer dort sein Unwesen getrieben. Durch rasante Kurvenfahrten und Bremsmanöver sei der Rasen erheblich beschädigt worden, heißt es.