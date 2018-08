28. August 2018, 21:54 Uhr Radltour Mit dem Fahrrad zur Kirche

Der Verein für Denkmalpflege und Penzberger Stadtgeschichte bietet am kommenden Sonntag, 2. September, eine Fahrradtour zu Kapellen und kleinen Kirchen in der Gegend nördlich von Penzberg an. Die Tour beginnt um 10 Uhr am Bahnhof Penzberg. Die Route wird sechs bis sieben Stunden in Anspruch nehmen. Sie führt in Richtung Nordwesten zum Ostufer des Starnberger Sees bis Holzhausen. Auf der Loisachseite führt die Tour schließlich wieder nach Penzberg zurück.

Besucht werden entlang der etwa 42 Kilometer langen Strecke elf kleine Kirchen und Kapellen, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch besichtigt werden können. Die Radltour findet mit Ausnahme des Anstiegs vom Starnberger See Richtung Loisach in eher flachem Gelände statt. Mitmachen können alle an Fahrradsport und Kirchenarchitektur interessierte Bürger und Bürgerinnen. Wichtige Voraussetzungen sind allerdings ausreichend Kondition sowie ein verkehrstüchtiges Fahrrad. Die Teilnahme kostet für Erwachsene sechs Euro, Schüler und Studenten zahlen drei Euro, Vereinsmitglieder und Kinder unter 14 Jahren können kostenlos mitfahren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auf der Website des Vereins sind die Teilnahmebedingungen zusammengestellt. Weitere Informationen bei Alexander Peren unter Telefon 08131/92969 oder per E-Mail an vorstand@denkmalverein-penzberg.de.