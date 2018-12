19. Dezember 2018, 21:51 Uhr Qual der Wahl Espen Nowacki auf zwei Bühnen

Musical-Freunde haben die Qual der Wahl: Am Samstag, 29. Dezember, können sie entweder unter dem Motto "Ab in den Süden" sechzig Jahre Schlagergeschichte im Tölzer Kurhaus Revue passieren lassen oder in der Wolfratshauser Loisachhalle in "Musical-Moments" schwelgen. Veranstalter ist in beiden Fällen der Norweger Espen Nowacki, der nach einer Ausbildung an der Guilford School of Acting in England selbst auf den großen Musical-Bühnen Europas stand. Mittlerweile produziert der 47-Jährige seine eigenen Veranstaltungen und arbeitet als künstlerischer Leiter für verschiedene Produktionen.

Mit seinem Programm "Ab in den Süden", das 2016 Premiere feierte, kam Novacki bereits vor zwei Jahren beim Tölzer Publikum gut an. Drei Paare, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen in einem Ferienhotel in Italien aufeinander. Flirts, Launen und kleine Dramen verbinden sich zu einem unterhaltsamen Erzählstrang und bieten vor allem Raum für deutsche Hits und Schlager. Der Bogen spannt sich von "Anita" und "Schuld war nur der Bossa Nova" bis hin zu "Major Tom" und "Atemlos". Die sechs professionell ausgebildeten Darsteller können mit Enthusiasmus und Bühnenerfahrung punkten - allein "Ab in den Süden" haben sie mehr als hundertmal gespielt. Beginn ist um 20 Uhr. Karten kosten 25 bis 45 Euro und sind an den bekannten Vorverkaufsstellen und über München Ticket erhältlich.

Wer eher auf Ohrwürmer aus Musicals wie "Phantom der Oper", "Tanz der Vampire", "Cats" oder "Sister Act" steht, ist in der Loisachhalle am richtigen Platz (Beginn 20 Uhr). Nowacki hat für seine "Musical Moments" zwanzig der erfolgreichsten Produktionen geplündert. "Mit Charme und hinreißendem Witz verbinden sich leidenschaftliche Balladen, Solo- und Duett-Darbietungen, großartige Ensemble-Szenen, Rock, Ballett und Comedy mit viel Esprit", schwärmt er. Opulente und kreative Kostüme gehören ebenso zu der Gala-Show wie ein abwechslungsreiches Bühnenbild. Die acht Darsteller haben viel Gelegenheit, ihre Wandlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen und das Publikum mit mal romantischen, mal schaurig-düsteren, dann wieder frivolen oder komischen Choreografien bei Laune zu halten. Karten kosten 34,90 bis 49,90 Euro und sind ebenfalls über München Ticket erhältlich.