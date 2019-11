Der Schlachtruf ist seit Jahren derselbe - und er erschallte vielstimmig und stimmgewaltig auch bei der diesjährigen Proklamation der beiden Faschingsprinzenpaare: ein dreifach tosendes "Du mi aa". Damit ist jetzt offiziell ein Geheimnis gelüftet, das in den vergangenen Wochen nur noch schwer zu hüten war, wie Renate Schwabe, die zweite Präsidentin der Wolfratshauser Narreninsel bekennt.

Der Faschingsverein ließ die beiden Regentenpaare stilgerecht auf einem Sofa, das auf einem buntgeschmückten Traktor montiert war, vor dem Krämmel-Forum anliefern. Dahinter steckt durchaus ein tieferer Sinn, wie Franz Hübler, der Präsident und Moderator der Proklamationsveranstaltung anklingen ließ: Die Faschingshoheiten, die sogenannten Tollitäten, würden wohl nicht mehr oft zum Sitzen kommen, wenn die närrische Saison nach dem Jahreswechsel erst einmal Schwung aufgenommen hat, die Regentschaft ist mit sehr vielen anstrengenden Auftritten in Kindergärten, Schulen Firmen und Behörden verbunden. Und da muss sehr viel getanzt und repräsentiert werden.

Das Prinzenpaar: Das ist der 20-jährige Dominik Schwarz aus Geretsried, der Anfang Dezember seine Abschlussprüfung ablegt, um sich alsbald seinen närrischen Pflichten zu widmen. Als Hobby gibt er Tanzen und Fußball an, wobei sein Drang aufs Parkett wohl noch nicht immer so ausgeprägt war. Als sich anzeichnete, dass seine Freundin Lisa Prinzessin werden wollte, sei ihm schon bald klar geworden, dass er da nicht drum herum kommen werde, gibt er zu. Seine Co-Regentin Lisa Napierala ist 18 Jahre alt, wohnt wie Schwarz in Geretsried und macht schon seit zehn Jahren bei der Narreninsel mit. Sie absolviert derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr im Kinder- und Jugendbereich und ist erklärtermaßen "unglaublich glücklich" über ihre Aufgabe. Ein großer Traum sei damit in Erfüllung gegangen.

Daneben gibt es noch das Kinderprinzenpaar, bestehend aus dem elfjährigen Max Schmidmaier aus Gelting, der aktuell die Realschule besucht, gerne liest und schwimmt und nach einem ersten Auftritt "einfach dabei sein" wollte, wie er sagt. An seiner Seite regiert Julie Napierala, Prinzessin Lisas elfjährige Schwester, die gerne Handball spielt und, wie könnte es anders sein, gerne tanzt. Sie freue sich schon riesig, dass sie bei den Gardeauftritten ihrer Schwester nun auch in eigener Mission dabei sein dürfe, lässt Julie Napierala verlautbaren.

Inthronisiert werden die Tollitäten am 4. Januar beim festlichen Krönungsball in den Ratsstuben. Dort werden dann auch die vier Garden vertreten sein: die "Speedy's Kindergarde 2010", die jungen "Dancing Fires", die "Island Dancers" der Großen und schließlich die "Muttigarde 2019", die mit dem Namen "Crazy Housewifes" antritt. "Wir freuen uns sehr, dass wir in Geretsried willkommen sind, die nehmen uns dort immer wieder gern auf", sagt Renate Schwabe. Die Loisachhalle in Wolfratshausen sei leider zu teuer, die könne man sich nicht leisten.

Als Vertreter der Stadt begrüßte Fritz Schnaller, Wolfratshausens Zweiter Bürgermeister, die Versammelten und eröffnete damit die hiesige Faschingssaison. Er war einer Aufforderung des Vereins folgend in kurzer Lederhose angetreten, damit aber der einzige Gast, der die Kleiderordnung befolgt hatte. Schnaller machte keinen Hehl daraus, dass er sich etwas unwohl fühlte, aber so könne man wenigstens erkennen, "was für ein folgsamer Bürgermeister ich bin". Den Aktiven im Verein machte er "ein Riesenkompliment - wir sind stolz auf euch". Sein Geretsrieder Amtskollege Michael Müller gratulierte allen Aktiven für ihr Engagement. "Ihr seid Botschafter der guten Laune, geht hinaus und verbreitet Freude", sagte Bürgermeister Müller.