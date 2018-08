9. August 2018, 21:52 Uhr Projekt Auftakt zur neuen Kita

Der erste Spatenstich setzt das geplante Bauprojekt in Gang

Von Lucie Strauhal, Wolfratshausen

Mit dem ersten Spatenstich wurden die Bauarbeiten für die neue Kindertagesstätte in der Ludwig-Thoma-Straße in Wolfratshausen eröffnet. Nachdem im September 2017 der Bauausschuss den Entwurf gebilligt hatte und anschließend die Genehmigung vom Landratsamt folgte, beginnen nun die Bauarbeiten. In etwa einem Jahr soll die Kita fertiggestellt sein. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf etwa 4,1 Millionen Euro, davon werden 2,4 Millionen Euro bezuschusst. "Die Kita liegt sehr zentral", sagt Bürgermeister Klaus Heilinglechner, so könnten Eltern ihre Kinder auch zu Fuß oder mit dem Rad hinbringen. Bei weiter weg liegenden Standorten gebe es das Problem, dass Eltern hauptsächlich das Auto nutzen würden. "Und das wollen wir ja verhindern."

Die Kita-Kinder der Ludwig-Thoma-Straße sind vorübergehend im Kinderland Wolfratshausen in der Königsdorfer Straße untergebracht. Die neue Kita soll aus insgesamt sechs Gruppen, darunter vier Kindergarten- und zwei Kinderkrippe-Gruppen bestehen.

Auf die Frage, wie das neue Gebäude aussehen wird, sagt der Architekt Stefan Holzfurtner, dass es der typischen Kinderzeichnung eines Hauses gleichen werde: Rechteckig mit einem Satteldach, einem umlaufenden Balkon und einem Schornstein. Die Kita beinhalte sechs Gruppenräume, einen Aufzug, einen nach Osten ausgerichteten Garten sowie einen Eingang im Süden. Unter dem Architekturbüro Holzfurtner und Bahner sind bereits viele Bildungseinrichtungen entstanden.

Als Stefan Holzfurtner Ende 2016 vom geplanten Bau einer neuen Kita in Wolfratshausen hörte, bewarb er sich umgehend dafür. "Und wir sind als glückliche Gewinner herausgegangen", sagt Holzfurtner. Er freut sich darauf, eigene Vorstellungen und Ideen in die Tat umsetzen zu können.

Die Geschäftsleiterin der Kindertageseinrichtung, Petra Götzenberger, konnte beim Spatenstich nicht dabei sein, weil sie Urlaub hatte. Deshalb wurde sie von der pädagogischen Leiterin Britta Przystawik vertreten. "Es ist schön, dass ich stellvertretend dabei sein kann", sagte sie. "Wir wünschen einen unfallfreien Bau und hoffen, in einem Jahr den Auszug und die Einweihung feiern zu können", rief Heilinglechner den Anwesenden zu. Die Spatenstiche vollzogen der Bürgermeister, der Architekt, der Bauamtsleiter Dieter Lejko, Projektleiter Andreas Seibt und Britta Przystawik.