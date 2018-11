22. November 2018, 17:16 Uhr Projekt am Starnberger See Seniorenstift spaltet Ostuferschutzverband

Der Verein legt einen offenen Brief vor, in dem für eine Klinik mit Schlaganfallzentrum im Ambach geworben wird. Doch Ursula Scriba, Vorsitzende und Gemeinderätin zugleich, verweigert ihre Unterschrift.

Von Benjamin Engel

Auf dem Areal der früheren Wiedemann-Kurklinik plant das Kuratorium Wohnen im Alter ein Seniorenstift mit 80 Wohnungen, zwei Architektenentwürfe liegen bereits dem Gemeinderat zur Entscheidung vor. (Foto: Manfred Neubauer)

Die Differenzen im Ostuferschutzverband (OSV) bleiben bestehen: Das legt ein offener Brief des Vereins offen, unter dem die Unterschrift der OSV-Vorsitzenden Ursula Scriba fehlt. Umstritten ist die Haltung zum geplanten Seniorenwohnstift in Ambach. Wie die Architektin und Gemeinderätin sagt, könne sie die Forderung ihrer Vorstandskollegen nach einem alternativen Krankenhaus-Bau nicht mittragen. "Ich halte von einer Klinik nichts", macht Scriba auf Nachfrage deutlich. Deshalb habe sie den Brief nicht mittragen können. Unterschrieben habe aber ihr Stellvertreter Johannes Umbreit, Schatzmeister Manfred Stecher, Beirat Gustav Neumeister sowie die beratende Beisitzerin Petra Schulze.

In Ambach plant das "Kuratorium Wohnen im Alter" (KWA), ein Seniorenstift mit 80 Wohnungen zu errichten. Dafür liegen zwei Architektenentwürfe vor. Zwischen beiden soll sich der Gemeinderat entscheiden und einen vorhabensbezogenen Bebauungsplan erarbeiten. Falls das nicht klappen sollte, hat sich das KWA das Baurecht für eine Klinik mit Schlaganfallzentrum gesichert. Dafür hatte sich OSV-Beirat Neumeister schon auf der Jahresversammlung des Vereins im Juli stark gemacht.

Doch das kommt für Scriba nicht infrage. Ihrer Ansicht nach ist eine Klinik problematisch. Erfahrungen zeigten, dass die Betreiber meist Stück um Stück vergrößern wollten, schildert sie. Das zeige das Beispiel der seit Ende 2016 geschlossenen Schön-Klinik im Kempfenhausen. Die fehlende Wachstumsoption habe als Hauptgrund für deren Aus gegolten. Aus Sicht von Scriba gelte das für ein Senioren-Wohnstift nicht. "Ich bin der Meinung, damit wird ein Projekt verfolgt, das nicht mehr vergrößert werden kann", erklärt Scriba. Von dem offenen Brief der Vorstandskollegen wusste die OSV-Vorsitzende. Wie sie berichtet, hat sie ihre Meinung deutlich gemacht. "Ich kann nur mit meinen Argumenten werben", sagt Scriba. "Wenn die nicht ins Konzept passen, kann ich nichts machen." Mit den Unterzeichnern des Briefes sei sie sich einig, dass die Zahl von 80 Wohnungen zu groß sei. Das KWA müsse das reduzieren. Sie halte es aber für wichtig, im Gemeinderat mitzudebattieren, anstatt "versteinerte Meinungen" zu vertreten - gemeint war Beirat Neumeister.

An der Doppelfunktion von Scriba als OSV-Vorsitzende und Gemeinderätin (Bürgerliste) waren schon auf der Jahresversammlung des Verbandes im Juli Konflikte aufgebrochen. Umstritten ist, ob Scriba damit nicht in einem permanenten Interessenskonflikt steht. Es geht um die Frage, ob sie wegen ihrer Stellung im Gemeinderat zu viel Rücksicht nehmen muss oder als verlängerter Arm die Belange des OSV besonders wirkungsvoll vertreten kann. Bei der Neuwahl vor vier Monaten stimmten 15 von 48 anwesenden Mitglieder gegen die Vorsitzende, drei enthielten sich. Auch Neumeister wurde als Beirat wiedergewählt.

In einem Interessenskonflikt sieht sich Scriba aber nicht. Sie trete für den Orts- und Landschaftsschutz des Ostufers am Starnberger See ein, wofür der Verband stehe, sagt sie. "Isoliert fühle ich mich auch im OSV nicht."