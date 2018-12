12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Programmvorschau Knisternde Mischung

Sabine Pfister bringt auch im neuen Jahr Künstler und Kulturfreunde in der Kaminstubn zusammen

Sabine Pfister hat es wieder geschafft: Künstler und Ensembles, die andernorts Hallen füllen, haben auf Einladung der Lenggrieser Veranstalterin im vergangenen Jahr einen Abstecher in den Südlandkreis gemacht. Quadro Nuevo etwa gaben ein Doppelkonzert in der Kaminstubn des Arabella Brauneck-Hotels; das Trio Werner Schmidbauer, Martin Kälberer und Pippo Pollina startete in Lenggries seine "Süden-II-Tour". 4000 Gäste haben im Jahr 2018 Angebote der Reihen "Kleinkunst und Kultur" (KKK) und "Kunst und Küche" wahrgenommen. Auch im dreizehnten KKK-Jahr will Sabine Pfister zusammen mit ihrem Mann Stefan an dem festhalten, was ihr "große Freude" macht: "Unterschiedlichste Künstler mit einem Publikum zusammenbringen und uns allen schöne Stunden bereiten."

Nach diversen Umzügen hat sich das Arabella Brauneck-Hotel in ihren Augen als KKK-Veranstaltungsort gut bewährt. Die Absprachen mit den Betreibern liefen reibungslos. Und wenn die Kaminstubn dem Gästeandrang nicht gewachsen sei, gebe es immer Ausweichmöglichkeiten. Auch den "fantastischen Veranstaltungsraum" im Arzbacher Kramerwirt würde sie gern weiter bespielen. Im Februar wird es dort einen Pächterwechsel geben. "Wir hoffen, dass wir dort auch künftig gern gesehen sind."

Das Konzept, neue Gesichter unter die Publikumslieblinge zu mischen, hat im vergangenen Jahr auch in Lenggries nur bedingt funktioniert. "Einige Abende mussten wir streichen." So scheiterte etwa der Auftritt von Jo Strauss am müden Vorverkauf. Der preisgekrönte, morbid-poetische Musikkabarettist, der in Österreich gefeiert wird, wollte mit seiner fünfköpfigen Band anreisen. "Könnte sein, dass er für den Isarwinkel einfach zu abgedreht ist", sagt Pfister, die sich bei der Auswahl der Künstler vor allem auf ihr Bauchgefühl verlässt. Anfang Februar startet sie dennoch einen zweiten Versuch. "Ich will es einfach probieren", sagt sie, "Jo Strauss ist mal etwas ganz anderes."

Den ersten Abend (6. Januar) im neuen Jahr bestreitet das Herrenquartett Mistcapala, gefolgt vom Musikkabarett der Drei Kritischen (11. Januar). In der Neuauflage des erfolgreichen Varieté-Formats treffen drei Generationen aufeinander: der Produzent und Impresario Tobias Öller , die Kabarett-Debütantin Carmen Jahrstorfer als "Küken" sowie der erfahrene Liedermacher Horst Eberl als der "Kini" im Trio.

Im Tölzer Kurhaus gibt der Klangzauberer Martin Kälberer sein Clubkonzert "Baltasound" (17. Januar). Während die Gäste sich an diesem Abend hemmungslos wegträumen dürfen, fordert Christian Springer drei Tage später mit seinem Programm "Alle machen, keiner tut was" durchaus zum Mitdenken auf - "wütend, rotwangig, bös und höchst skurril", wie er verspricht.

Den letzten Januar-Termin übernimmt Michi Marchner unter dem Motto "Ausnahmsweise wie immer". Und ausnahmsweise macht er auch in seinem neuen Soloprogramm das, was er am besten kann: Singen,schnaufen, rezitieren und um sein Leben fluchen.

Bislang stehen 25 Veranstaltungen in Pfisters Kulturkalender 2019, darunter Auftritte von Sigi Zimmerschied und Franziska Wanninger. "Es könnten aber noch ein paar Sachen dazukommen." Sie freut sich besonders auf Martin Frank (15. März) - "den haben wir schon veranstaltet, als ihn noch keiner kannte" - und auf San2 & Sebastian Schwarzenberger (24. Mai). Das Duo hat einen ganz eigenen Sound gefunden, eine Mischung aus Rhythm & Blues, Country und Pop. Schwarzenberger dürfte zudem der Künstler mit dem kürzesten Anfahrtsweg sein: Der Bluesgitarrist kommt aus Lenggries.

Ausführliche Informationen unter www.kkk-lenggries.de; Reservierung unter sabine@kkk-lenggries.de oder Tel. 08042/ 91 24 65