27. September 2018, 22:14 Uhr Programmstart im November Woche der Freiwilligen

Ehrenamtsbüro sucht Teilnehmer - Anmeldung bis Ende September

- Viele soziale Aufgaben sowie kulturelle und gesellschaftliche Angebote werden erst durch die Arbeit von Ehrenamtlichen möglich. Vom 12. bis 18. November 2018, der Woche des Ehrenamts im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, soll gezeigt werden, in wie vielen Bereichen sich Menschen bereits aktiv für andere einsetzen. In diesem Zusammenhang ruft Margit Engl vom Ehrenamtsbüro für Senioren zur Teilnahme auf. "Ziel dieser Woche ist eine Leistungsschau des Ehrenamts. Gleichzeitig soll Menschen, die sich gerne ehrenamtlich einbringen möchten, gezeigt werden, welche Möglichkeiten es dazu im Landkreis gibt", erklärt Engl.

Organisationen, Nachbarschaftshilfen, Wohlfahrtsverbände, Vereine jeglicher Art, Kindertagesstätten, Schulen und kirchliche Gruppen sind dazu aufgerufen, sich zu beteiligen. Je nachdem wie groß der Verein oder die Organisation ist, sollen innerhalb dieser Woche an einem Infotag oder auch nur in einer Infostunde Interessierte sich vor Ort ein Bild von den Aufgaben machen können. Auch eine Kombination mit bestehenden Veranstaltungen ist möglich, erklärt die Kreisbehörde.

Das Ehrenamtsbüro stellt dann laut Mitteilung aus den Rückmeldungen ein Programmheft zusammen, das an vielen öffentlichen Stellen im Landkreis, beispielsweise in Rathäusern, Geschäften und Arztpraxen, ausgelegt wird, damit sich Seniorinnen und Senioren, aber auch Menschen aller Altersgruppen informieren können, was sie sich in der Woche des Ehrenamts in ihrer Nähe anschauen wollen. Unter www.engagementkompass.net ist ein Rückmeldeformular hinterlegt. Es ist auch möglich, die Teilnahme formlos per E-Mail anzumelden, und zwar an die Adresse ehrenamtsbuero@lra-toelz.de. Anmeldeschluss ist Sonntag, 30. September. Margit Engl hofft auf viele Angebote, "damit gezeigt werden kann, was alles auf die Beine gestellt wird, wenn Menschen zusammenhelfen und sich aus den eigenen vier Wänden hinauswagen ins gesellschaftliche Leben". Für die Verantwortlichen sei es eine gute Möglichkeit, "neue engagierte Menschen zu finden, die bei ihrer Aufgabe mitmachen wollen."