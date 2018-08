29. August 2018, 21:52 Uhr Programm mit Limpe Fuchs Knirschende Trommeln

Im Kloster Beuerberg sind wieder Werkstätten, Ateliers und die Backstube geöffnet

Lebendige Schatten oder süße Morsellen: Die Werkstätten des Klosters Beuerberg laden in diesen Tagen wieder zu vielfältigen Entdeckungen ein - und dazu, selbst spielerisch aktiv zu werden. An diesem Donnerstag, 30. August, leitet Christiana Biron einen Spielkarten-Workshop unter dem Motto "Herz ist Trumpf". Schon die Nonnen hatten in Beuerberg in liebevoller Handarbeit ihre eigenen Spielkarten gestaltet. Die Künstlerin Biron zeigt den Kursteilnehmern, welche Techniken sich dafür anbieten. Wenn die Zeit reicht, erarbeiten alle zusammen ein Beuerberger Kartenspiel mit Motiven aus dem Kloster (offener Workshop, 11 bis 17 Uhr, Klosteratelier).

Dass es gar nicht viel braucht, um fantastische Welten und Geschöpfe entstehen zu lassen, wollen Bettina Raithel und Christian Menge Kindern beim Schattentheater vermitteln. "Das Licht erzählt Geschichten", heißt ihre Devise. Gemeinsam erfinden sie Geschichten, entwickeln Figuren, improvisieren und begleiten ihr Spiel musikalisch. Der Workshop (30. August, 11 bis 17 Uhr) endet mit einer kleinen Vorstellung (Anmeldung info@dimu-freising.de).

Was sich hinter dem Titel "Knirscher im Trommelwirbel" verbirgt, erklärt Limpe Fuchs bei einem Instrumentenbau-Workshop am Freitag, 31. August. Die Münchner Performance- und Klangkünstlerin gründete Anfang der Siebzigerjahre die Gruppe Anima und arbeitete mit bekannten Musikern wie Friedrich Gulda, Hans Rettenbacher, Theo Jörgensmann und Albert Mangelsdorff zusammen. Ihr Sohn, der Schlagzeuger Zoro Babel, war vor wenigen Wochen mit einer Klanginstallation in Beuerberg zu Gast. Fuchs zeigt ihren Kursteilnehmern unter anderem, wie sich Trommeln mit Ziegenfell bespannen lassen und wie man sie fachkundig zum Knirschen bringt (11 bis 17 Uhr, 15 Euro Materialkosten).

Zudem haben die Pflanzendruckwerkstatt, das Klosteratelier und die Backstube geöffnet. Am Sonntag, 2. September, lädt Doctor Döblingers geschmackvolles Kasperltheater zu einer Vorstellung ein. Für "Kasperl und die Brotzeit" gibt es noch wenige Restkarten, Eintritt 5 Euro.