Bisher sind nur die Namen der Protagonisten bekannt, nun stellt sich die neu gegründete Geretsrieder Liste einer öffentlichen Diskussion. Die von Volker Reeh initiierte Gruppierung will am Donnerstag, 19. Dezember, mit Interessenten über ihr Wahlprogramm sprechen. Die Veranstaltung in den Ratsstuben beginnt um 19 Uhr. Die Initiatoren, so heißt es, wollten "die Gelegenheit nutzten, sich mit den Besuchern auszutauschen". Ein Teil der designierten Kandidaten für die anstehende Stadtratswahl nehme teil: Patrik Kohlert, Christine Schmid, Volker Reeh, Elmar Immertreu, Peter Eberhardt und Anne Feiglbinder. Volker Reeh, bisher CSU-Stadtrat, war nach Kritik am neuen Stadtzentrum nicht mehr von seiner Partei als Kandidat nominiert worden.