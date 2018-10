15. Oktober 2018, 00:20 Uhr Professor in Benediktbeuern Hans Tremmel leitet Diözesanrat

Der Diözesanrat der Katholiken der Erzdiözese München und Freising hat Hans Tremmel (54) für weitere vier Jahre zu seinem Vorsitzenden bestimmt. Tremmel, der diesen Posten seit 2010 innehat, wurde bei der Herbstvollversammlung des obersten diözesanen Laiengremiums in Ohlstadt im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wiedergewählt, wie das Erzbistum am Freitagabend mitteilte. Insbesondere das gesellschaftspolitische Engagement der katholischen Laien sei ihm als Sozialethiker ein "Herzensanliegen", sagte der Diözesanratsvorsitzende nach seiner Bestätigung im Amt. Tremmel ist Professor für Theologie und Ethik in den Studiengängen Soziale Arbeit und Religionspädagogik am Campus Benediktbeuern der Katholischen Stiftungshochschule München. Zudem leitet er dort die Theologische Zusatzausbildung und den Studiengang des Pastoralkurses für Ständige Diakone in Bayern. Tremmel ist verheiratet und hat zwei Töchter.