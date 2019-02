24. Februar 2019, 21:55 Uhr Proben für Dreiakter Skurrile Prozesse

Das Volkstheater der Geltinger Brauchtumsgruppe spielt unter neuer Regie eine Gerichtsposse

Von Nils Hannes Klotz, Gelting

Der grüne Vorhang öffnet sich und gibt den Blick auf einen Gerichtssaal frei. Gesetzesbücher und das bayerische Staatswappen zieren das Pult, hinter dem Konrad Mayr in schwarzer Robe sitzt. Er stellt Richter Helmut Bergmoser dar. Neben ihm stehen der Fußballer Xaver Feistl (Tobias Holzer), gekleidet in eine kurze weiße Sporthose und ein rotes Trikot, und Schiedsrichter Jakob Pfeiffer (Kurt Becker). Auf der rechten Seite der Bühne reißen einige Fans ihre Schals in die Luft und sorgen für Unruhe. "Hohes Gericht" nennt sich der Dreiakter, für den das Volkstheater der Brauchtumsgruppe Gelting seit Anfang Januar zweimal in der Woche probt.

So ganz sitzt der Text noch nicht an jeder Stelle. Bis zur Premiere am Freitag, 8. März, im Kindergartensaal in Gelting hat die Gruppe aber noch Zeit. Insgesamt liefen die Proben gut, sagt Spielleiterin Monika Starke. Sie spüre die Spielfreude der Darsteller. "Es ist das erste Mal, dass ich selber ein Stück geschrieben habe", sagt sie. Zugleich sei es ihr Debüt als Spielleiterin. Ihr Vorgänger Christoph Huber hat im vorigen Jahr aus gesundheitlichen Gründen aufgehört. 2018 kam daher kein Theaterstück zustande. Immer wieder sei die Gruppe aber angesprochen worden, ob sie wieder auftrete, berichtet Starke. Die Nachfrage ist offenbar groß: Als das neue Stück bekannt wurde, seien bereits vor Beginn des Vorverkaufs Karten geordert worden.

Mit Spannung blickt Starke auf die elf Vorstellungen im März und die Reaktionen im Publikum. Bis vor drei Jahren hat sie selbst im Bauerntheater mitgespielt - 14 Jahre lang. Momentan aber vollziehe sich ein großer Umbruch in der Theatergruppe. Es seien weniger Ältere dabei. Um neue Darsteller zu gewinnen, sei sie auf die Mitglieder der gut 100 Personen zählenden Brauchtumsgruppe zugegangen. Die Theatergruppe sei ein wesentlicher Teil der Brauchtumsgruppe, sagt Starke. Seit 1975 werden Stücke aufgeführt. Das aktuelle Ensemble zählt zehn Personen.

In den drei Akten des Stücks findet jeweils eine Verhandlung mit Urteil vor Gericht statt. In "Fair Play" geraten Fußballspieler, Schiedsrichter und Fans aneinander. Der zweite Akt "Landluft" zeigt die Kluft zwischen Landwirt und Städter. Und in "Sexuelle Belästigung" - wobei hier das "ä" durchgestrichen und durch ein "u" ersetzt wurde - ist Richter Bergmoser plötzlich nicht mehr so sicher, wer wen belästigt hat. Es seien Alltagsfälle mit einem Augenzwinkern, sagt Starke. Voriges Jahr hat sie das Stück geschrieben. Es müsse mal etwas Neues gemacht werden, und ein Stück, das am Gericht spielt, habe es noch nicht gegeben. Inspiriert hätten sie dabei die oftmals skurrilen Fälle des realen Wolfratshauser Amtsrichters Helmut Berger, der den Angeklagten häufig einen guten Rat mit auf den Weg gebe.

Ob sie die Funktion der Spielleiterin für das Theater weiter übernehmen wird, lässt die gebürtige Geltingerin offen. Sie denkt auch an die Zukunft der Vereine und den Trend sinkender Mitgliederzahlen. Man müsse schauen, ob der Verein weiter bestehen bleiben könne.

Karten zu 10 Euro täglich von 15 Uhr an unter Telefon 08171/78632; Restkarten an der Abendkasse. www.brauchtumsgruppe-gelting.de