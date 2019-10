Im alten Holzhauser Schulhaus zeigt Regisseur Detlev F. Neufert am Mittwoch, 9. Oktober, seine Dokumentation "BB und die Schule am Fluss". Neufert und ein burmesisches Filmteam haben drei Jahre lang einen Jugendlichen aus dem Volk der Naga in seinem Schulalltag begleitet. Der Film zeigt eine Generation aus Myanmar, die in Frieden leben will. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.