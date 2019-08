2. August 2019, 22:18 Uhr Preisverleihung Das etwas andere Familienfest

Beim Wirtschaftsempfang des Landkreises knüpfen Firmen neue Kontakte

Von Florian Zick, Bad Tölz

Da stehen nach dem großen Festakt also die Pizzabäcker mit ihren "Gustavo Gusto"-Shirts im Kreis zusammen. Manche halten ein Bier in der Hand, manche einen Wein. Ein bisschen nach einem feucht-fröhlichen Junggesellenabschied sieht das aus. Aber irgendwie ist es auch ein schönes Bild - so vertraut, so eingeschworen. Lauter Kollegen, die sich offenbar gut miteinander verstehen.

Vermutlich ist es das, was Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) meinte, als er am Donnerstagabend bei der Verleihung des Wirtschaftspreises 2019 in seinen Einleitungsworten davon sprach, dass "wir alle eine Wirtschaftsfamilie sind". Und wie recht er damit hat, das wusste er da höchstwahrscheinlich noch gar nicht. Denn höchst familiär - so ging es beim Wirtschaftsempfang des Landkreises heuer wirklich zu.

Uli Geigl, die Leiterin des Edeka-Markts am Dorfplatz in Münsing, erzählte, dass ihre Familie den einstigen Kramerladen nun schon in vierter Generation führt. Ernst Dieckmann, der Bürgermeister von Reichersbeuern, berichtete in seiner Laudatio für die Bäckerei Meier, dass in deren offener Backstube tagtäglich das ganze Dorf Schlange steht. Und Heinz Repert, der Gründer von SR Erodiertechnik? Der schob, schon halb von der Bühne wieder runter, den Landrat sachte noch einmal vom Mikro weg - einfach, weil er vergessen hatte, seiner Frau zu danken.

Die Wirtschaftsfamilie feierte also - sehr zwanglos, sehr herzlich, fast schon freundschaftlich. Und im Mittelpunkt natürlich die diesjährigen Preisträger: Das Geretsrieder Unternehmen Franco Fresco, das sich mit seine Tiefkühlpizza namens "Gustavo Gusto" anschickt, die Gefrierfächer in ganz Deutschland zu erobern, wurde genauso mit einem Wirtschafts-Löwen ausgezeichnet wie die Werkzeugbauer von SR Erodiertechnik, die im kleinen Ergertshausen Präzisionsbauteile für die Medizintechnik, für Raumfahrtunternehmen und für die Automobilbranche fertigen.

Einen Anerkennungspreis erhielten zudem der Edeka-Markt in Münsing und Meier's Familienbäckerei aus Reichersbeuern. Danach wurden beim Netzwerken die wirtschaftliche Familienbande gestärkt. Bäcker Florian Meier verteilte Brioche und Ciabatta, die selbst ernannten "Pizzenköche" von Franco Fresco reichten aus ihrem Steinofen-Mobil zum Probieren Margherita und Pizza Funghi heraus. In einer Wirtschaftsfamilie sorgt man untereinander eben auch dafür, dass niemand Hunger leiden muss.