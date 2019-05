30. Mai 2019, 22:09 Uhr Preis geht nach Schlehdorf Ausgezeichnete Küche

Das Landgasthaus Fischerwirt in Schlehdorf am Kochelsee darf sich nun zu den Gaststätten mit "Ausgezeichneter Bayerischer Küche" zählen. Am 3. Juni wird Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) dem Landgasthaus und 25 weiteren bayerischen Wirtshäusern offiziell das Gütesiegel des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga überreichen.