12. Mai 2019, 21:54 Uhr Präsentation im Showroom am Seniweg Das Woodstock der Blasmusik

Blechinstrumente-Hersteller stimmt auf Fesitval ein

Von Arnold Zimprich, Geretsried

Simon Ertls Ideenreichtum ist nicht zu bremsen. Seit 2011 organisiert der Oberösterreicher das "Woodstock der Blasmusik" in Ort im Innkreis. Schon damals kamen statt der erwarteten 5000 Gäste 9000, innerhalb von acht Jahren hat sich das Festival zum viertgrößten Österreichs entwickelt. Mehr als 60 000 Besucher werden 2019 erwartet. Grund für den Erfolg: ein glückliches Händchen bei der Festivalorganisation, bei der Auswahl der Bands sowie namhafte Sponsoren - seit 2016 auch Buffet Crampon aus Geretsried. Im Showroom der Firma am Seniweg stimmte der Instrumentenhersteller auf das Festival vom 27. bis 30. Juni ein.

Erfolgreiche Blech-Bands wie LaBrassBanda und HMBC begannen in Oberösterreich ihre Karriere. Inzwischen ist das Festival zum Pflichtprogramm für namhafte Volksmusiker geworden. So trat in Ort etwa Andreas Gabalier auf, für 2019 wird Kool and the Gang erwartet - das Festival lockt längst Bands aus anderen Genres an. Trotzdem: Nirgendwo sonst im Alpenraum treffen so viele Blas- und Volksmusikfans aufeinander, nirgendwo sonst ist die Auswahl der Musiker so facettenreich, wirbt Festival-Manager Ertl.

Grund genug für Buffet-Crampon,dort nicht nur als Hauptsponsor, sondern auch mit einer umfangreichen Auswahl seiner Instrumente und einem großen Stand präsent zu sein. "Das Festival ist für uns inzwischen wichtiger als Musikmessen", sagt Martin Matthies, International Brass Product & Showroom Manager bei Buffet Crampon. "So viele Leute, die an unseren Produkten interessiert sind, finden wir sonst nirgends an einem Ort versammelt". Um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, habe man sich das Event im Showroom im Obergeschoss des Firmensitzes ausgedacht. Rund 40 Gäste haben sich eingefunden, um der "Woodstock"-Präsentation von Simon Ertl zu lauschen.

Buffet Crampon hat zudem Ernst Hutter nach Geretsried eingeladen, den Leiter der Original Egerländer Musikanten, eines in der Szene weithin bekannten Blasmusik-Orchesters. Hutter berichtet von seinen Anfängen bei den "Egerländern" in den Achtzigerjahren, als noch Orchestergründer Ernst Mosch den Taktstock schwang. Man merkt dem 61-Jährigen an, dass er sich der Bedeutung dieses Musikers bewusst ist. Zusammen mit seinen Söhnen, die ebenfalls im Orchester tätig sind, bewahrt er Moschs Erbe für künftige Generationen von Blechbläsern. Daher ist auch Hutter schon auf dem "Woodstock" aufgetreten. Besonders der gemeinsame Auftritt von Tausenden Musikern vor der Hauptbühne ist für ihn der Höhepunkt des Festivals. "Da hat man schon Tränen in den Augen."

Aufgelockert wird der Abend in Geretsried von Sax Royal, einem Saxofon-Quintett aus Osttirol und Kärnten. Zu "Hey Jude" und "When The Saints Go Marching In" stellen die fünf mit T-Shirt und Lederhose bekleideten Musiker ihre Klasse unter Beweis. "Zuerst wusste ich nicht so recht, ob wir zusammenpassen", berichtet Andreas Gafke, Sales&Marketing Director bei Buffet Crampon über die erste Kontaktaufnahme mit Simon Ertl. Zunächst sei man sich nicht sicher gewesen, ob das zusammengeht - ein altehrwürdiger Instrumentenbauer und ein schnell wachsendes Festival mit einem jungen Altersdurchschnitt. "Aber Simon hat mich schnell überzeugt."