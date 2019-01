20. Januar 2019, 21:56 Uhr Polizistin verletzt 21-Jähriger wehrt sich gegen Fahrt in Klinik

Obwohl er sich mit einer Glasscherbe verletzt hatte, wollte sich ein 21 Jahre alter Bewohner einer Asylunterkunft in Beuerberg am Freitagabend partout nicht von der Polizei helfen lassen. Er wehrte sich dermaßen vehement gegen eine Behandlung, dass er dabei sogar eine Polizeibeamtin leicht verletzte. Die Beamten waren gegen 23.30 Uhr über einen Notruf alarmiert worden. Am Telefon wurde ihnen gesagt, dass eine bewusstlose Person in der Unterkunft liege. Als sie ankamen, fanden sie allerdings den 21-Jährigen vor, der sich selbst eine Schnittverletzung zugefügt hatte. Der junge Mann wehrte sich mit Händen und Füßen gegen eine Behandlung. Als sich weitere Bewohner mit ihm zu solidarisieren begannen, holten die Polizisten zwei Streifenbesatzungen zur Verstärkung. Der 21-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet laut Polizei nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.