Ein Streit unter Nachbarn ist am Freitagmittag in Bad Heilbrunn so eskaliert, dass eine Beteiligte ins Krankenhaus musste. Laut Polizeibericht ging es dabei um eine Scheune und deren Zufahrt. Demnach hatte sich ein 57-Jähriger seit Längerem daran gestört, dass an der Scheune gegenüber seinem Haus zu viel Verkehr herrsche. Er parkte deshalb sein Auto absichtlich vor der Zufahrt des Baus, der seiner 47-jährigen Nachbarin gehört. Die Eigentümerin verständigte daraufhin die Polizei. Der Nachbar wollte vor dem Eintreffen der Beamten sein Auto wegfahren. Das aber wiederum wollte seine Nachbarin verhindern, indem sie sich vor das Fahrzeug stellte. Der erboste 57-jährige fuhr nichtsdestotrotz los und stieß mit seiner Fahrzeugfront gegen die Beine der Frau. Die 47-Jährige wurde dabei am rechten Bein verletzt. Sie musste anschließend mit dem Rettungswagen in die Tölzer Stadtklinik gebracht werden. Wie die Polizei mitteilt, hat der Streit nun für beide Nachbarn ein Nachspiel. Sie müssen sich wegen Nötigung beziehungsweise wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten.