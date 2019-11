Ein in der Wegscheider Straße in Lenggries geparktes Auto ist in der Nacht auf Sonntag mutwillig beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei hat auf der linken Fahrzeugseite jemand die Reifen mit einem Messer aufgestochen und die Motorhaube mit beleidigenden Schriftzügen verkratzt. Das Fahrzeug gehört einer 47-jährigen Frau aus Lenggries. Die näheren Umstände der Tat sind noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08041 / 76 10 60 an die Polizeiinspektion in Bad Tölz zu wenden. Sachschaden: 350 Euro.