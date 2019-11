Polizeieinsatz in Egling

Einem 55-Jährigen aus Egling ist am Dienstag sein Genuschel zum Verhängnis geworden. Der Autofahrer hatte zurücksetzen müssen, weil ihm in der engen Waldstraße in Egling ein 37-jähriger Wolfratshauser mit seinem Wagen entgegenkam. Der Eglinger touchierte dabei mehrmals das angrenzende Gebüsch. Bei einem kurzen Austausch fiel dem Wolfratshauser die undeutliche Aussprache des 55-Jährigen auf. Die Polizei suchte den Mann zu Hause auf. Ein Atemtest ergab einen Wert von mehr als 0,3 Promille.