31. Januar 2019 Polizeibericht Betrunkener Jugendlicher außer Kontolle

Weil ein unbekannter junger Mann in seinen Gartenteich gefallen sei und anschließend versucht habe, auf den Balkon zu klettern, hat ein Anwohner der Geretsrieder Jeschkenstraße am frühen Mittwochabend die Polizei verständigt. Der Geretsrieder machte sich Sorgen, dass der verwirrt wirkende junge Mann sich unterkühlen könnte, heißt es im Bericht. Während die Polizeistreife auf dem Weg zum Einsatzort war, erhielten die Beamten über Notruf weitere Mitteilungen über eine auf der Fahrbahn laufende dunkel gekleidete Person. In einem Fall sei es sogar zum Kontakt mit einem Auto gekommen, wobei jedoch glücklicherweise weder der Betrunkene verletzt noch das Fahrzeug beschädigt wurde. Der junge Mann öffnete laut Polizeibericht die Beifahrertür der Autofahrerin, setzte sich ins Fahrzeug und wollte nach Hause gefahren werden. Dann stieg der vom Sturz in den Teich durchnässte Jugendliche, der ohne Schuhe unterwegs war, wieder aus dem Auto aus, setzte seinen Weg Richtung Tattenkofener Brücke fort und konnte schließlich auf dem Radweg Richtung Einöd an der Staatsstraße 2072 von der Besatzung eines Rettungswagens und einer Polizeistreife aufgegriffen werden. Er wurde zur Untersuchung ins Wolfratshauser Krankenhaus gebracht. Seine Eltern wurden von der Polizei verständigt. Noch bevor sie dort eintrafen, musste jedoch eine Streife der Wolfratshauser Inspektion im Krankenhaus anrücken, da der Patient zu randalieren begann. Der 16-jährige Geretsrieder war laut Bericht stark alkoholisiert und stand zudem "augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln".