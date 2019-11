Eine 62-Jährige Tölzerin ist am Samstag von einem Anhalter bestohlen worden. Die Frau war gemeinsam mit einer 53-jährigen Bekannten im Auto unterwegs. Auf der B 472 unterhalb des Greilinger Bergs ließen die beiden einen Mann zusteigen und nahmen ihn bis zum Netto-Markt in Bad Tölz mit. Kurz nachdem sie ihn dort abgesetzt hatten, bemerkte die Tölzerin, dass auch ihre Einkaufstasche samt Hausschlüssel von der Rückbank verschwunden war. Passanten fanden zwar den Schlüssel auf dem Parkplatz vom Supermarkt, der Anhalter hatte ihn offenbar dort weggeworfen. Die Einkäufe aber blieben verschollen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Anhalter um einen etwa 30 Jahre alten Mann. Er soll circa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er hatte zudem einen kleinen, schwarzen Hund bei sich. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Tölz unter 08041 / 76 10 60.