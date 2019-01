20. Januar 2019, 21:56 Uhr Polizei vermutet Brandstiftung Mercedes brennt komplett aus

Mit einem eher ungewöhnlichen Fall bekam es die Polizei in Geretsried in der Nacht auf vergangenen Freitag zu tun. In der Richard-Wagner-Straße war gegen 3.30 Uhr ein hochwertiger Mercedes des Typs C 350 CDI aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich in Flammen gestanden und bis auf das Fahrgestell ausgebrannt. Mindestens ein weiteres Auto, ein daneben stehender Toyota, wurde nach Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd durch die Flammen erheblich beschädigt. Die Ermittler der Kriminalpolizei Weilheim schließen Brandstiftung nicht aus und suchen nach Zeugen.

Beide Autos waren demnach an der Ecke Sudetenstraße geparkt. Möglicherweise wurden laut Polizei aber auch noch andere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei Weilheim schätzt den entstandenen Sachschaden auf insgesamt 40 000 Euro. Die Beamten ermittelten in alle Richtungen, heißt es im Polizeibericht, auch vorsätzliche Brandstiftung könnte die Ursache des Feuers gewesen sein. Deshalb bittet die Polizei um Zeugen, die etwas gesehen haben könnten. Wer zur Brandzeit gegen 3.30 Uhr im Bereich der Richard-Wagner-Straße in Geretsried unterwegs war und Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Fall in Zusammenhang stehen könnten, soll sich direkt an die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/64 00 wenden. Die Ermittlungen dauern an.