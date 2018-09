20. September 2018, 22:14 Uhr Polizei Verfolgungsjagd mit 2,37 Promille

Weil er ungewöhnlich langsam durch die Stadt fuhr, ist ein 42-jähriger Autofahrer am Donnerstag von einer Polizeistreife aufgehalten worden. Doch als die Beamten die Kontrolle durchführen wollten, fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit in Schlangenlinien davon. Nach einer zwei Kilometer langen Verfolgungsfahrt hielt er am Parkplatz Puppling. Der Fahrer war so stark alkoholisiert, dass einen Atemalkoholtest nicht möglich war. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo ein Alkoholwert von 2,37 Promille gemessen wurde. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.