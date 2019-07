30. Juli 2019, 21:41 Uhr Polizei sucht Zeugen Gefährlicher Raser in der Jachenau

Es war Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist: Ein rücksichtsloser Autofahrer hat am Sonntag zwei Radler und den Fahrer einer "Ente" - also eines alten Citroën 2V - in erhebliche Gefahr gebracht. Laut Polizei war ein 34 Jahre alter Jachenauer kurz nach 10.30 Uhr mit seinem Mountainbike samt Fahrradanhänger Uhr auf der Staatsstraße 2071 vom Ortsteil Raut in Richtung Orth unterwegs. Ungefähr zehn Meter vor ihm radelte seine Ehefrau. Beide wurde plötzlich mit sehr geringem Abstand von einem Auto überholt, das mit rasanten Tempo in Richtung Jachenau unterwegs war. Auf der Gegenspur fuhr eine blau-graue Ente, dessen Fahrer bei der Ortseinfahrt von Orth scharf nach rechts ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Der Fahrer des Citroën und andere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 08041/76 10 60 zu melden.