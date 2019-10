Einbruch in Bichler Vereinsheim

Die Polizei Kochel bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Einbrechern, die in der Nacht von Montag auf Dienstag ins Vereinsheim Bichl eingebrochen sind. Den Beamten zufolge brachen Unbekannte zwischen 23.30 Uhr und 9 Uhr morgens die Eingangstüre des Sportheims am Fußballplatz nahe dem Gewerbegebiet Falak auf. "Mit roher Gewalt wurde die Eingangstüre aufgebrochen und der Gastraum offenbar ohne Erfolg nach Wertsachen durchsucht", so die Polizei. Zuvor war vergeblich versucht worden, die nordseitige Terrassentüre sowie ein Fenster aufzubrechen. Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08041/76106273 entgegen.