Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen, um der Urheber von rechtsradikalen Schmierereien in der Wolfratshauser Innenstadt habhaft zu werden. Wie die Beamten mitteilen, hatte eine Streife der Polizeiinspektion Wolfratshausen am Montag zwei Hakenkreuze und einen rechtsradikalen Gruß entdeckt, und zwar auf einem Werbeplakat einer Brauerei im öffentlichen Durchgang zwischen der Wolfratshauser Loisachhalle und der Schule am Hammerschmiedweg. Nach Angaben der Polizei wurden die Schmierereien offensichtlich mit einem wasserfesten Filzstift aufgemalt. Wie lange sie bereits auf dem Plakat angebracht waren, ist nicht bekannt. Die Beseitigung der Schmierereien wurde umgehend in die Wege geleitet. Gegen den oder die unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei unter Telefon 08171/42110.