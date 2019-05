6. Mai 2019, 21:56 Uhr Polizei Kopfverletzung und hoher Sachschaden

Eine 23-jährige Münchner Autofahrerin ist am Sonntag bei einer Kollision auf der Straße zwischen Wolfratshausen und Egling am Kopf verletzt worden. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei 20 000 Euro. Die Frau wurde laut Bericht gegen 15.45 Uhr von einem vermeintlichen Schatten auf der Fahrbahn irritiert. In einer leichten Rechtskurve leitete sie deswegen ein Ausweichmanöver ein und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihr der Wagen eines 66-jährigen Nürnbergers entgegen, der einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern konnte. Die Beteiligten hatten nach Ansicht der Polizei "Glück im Unglück". Der Nürnberger und seine 71-jährige Begleiterin blieben unverletzt. Die Münchnerin habe nur leichte Kopfverletzungen erlitten, weswegen sie sich im Krankenhaus ambulant behandeln ließ. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf jeweils rund 10 000 Euro geschätzt.